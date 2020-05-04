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Проект постановления о возмещении затрат на строительство инфраструктуры вынесли на общественное обсуждение

04.05.2020 17:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правительство предлагает изменить порядок возмещения владельцами земельных участков, предоставленных для строительства жилых домов, затрат на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект соответствующего постановления вынесен на общественное обсуждение.

Среди наиболее важных новшеств, прописанных в документе, стоит отметить переход на расчет удельной стоимости таких затрат в среднем по стране. Сейчас их размер определяется в каждом населенном пункте и зависит от региона, в котором этот пункт находится. Кроме того, конкретизирован перечень случаев, когда за проведение коммуникаций и строительство дорог платить не надо.

Общественное обсуждение организовано Министерством архитектуры и строительства. Замечания и предложения принимаются до 14 мая.

Больше новостей экономики за 4 мая здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Правительство предлагает изменить порядок возмещения владельцами земельных участков, предоставленных для строительства жилых домов, затрат на...
 
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