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С 7 по 11 мая ветераны Беларуси могут бесплатно звонить со стационарных телефонов

04.05.2020 17:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В праздничные дни для ветеранов Великой Отечественной войны и широкого круга людей, пострадавших от нее, звонки со стационарных телефонов по межгороду будут бесплатными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция начнется в 00:00 7 мая и продлится до 24:00 11-го.

В «Белтелекоме» говорят, что бесплатные разговоры будут представлены автоматическим способом либо при помощи телефониста. Соответственно, номер вызываемого абонента нужно либо набрать самостоятельно, либо заказать разговор. Звонить можно не только с домашнего телефона, но и с почты, и с выделенных телефонов госпиталей.

Больше новостей экономики за 4 мая здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. В праздничные дни для ветеранов Великой Отечественной войны и широкого круга людей, пострадавших от нее, звонки со стационарных телефонов по...
 
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