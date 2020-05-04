Пожар в Высоком

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Сообщение о загорании в двухкватирном жилом доме в Высоком поступило на линию 101 утром 1 мая.

По прибытию к месту вызова спасателей из окон одной из квартир дома шел дым. Хозяйка квартиры, в которой произошло загорание, гражданка 1946 г.р. на момент пожара находилась на социальной койке в УЗ «Высоковская городская больница». В результате пожара огнем повреждены постельные принадлежности, имущество, закопчены стены и потолок. Соседняя квартира не пострадала. Причина пожара устанавливается.

Подготовила Наталья ГРИЦУК.



