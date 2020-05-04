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Пожар в Высоком

04.05.2020 19:08 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Сообщение о загорании в двухкватирном жилом доме в Высоком поступило на линию 101 утром 1 мая.

По прибытию к месту вызова спасателей из окон одной из квартир дома шел дым. Хозяйка квартиры, в которой произошло загорание, гражданка 1946 г.р. на момент пожара находилась на социальной койке в УЗ «Высоковская городская больница». В результате пожара огнем повреждены постельные принадлежности, имущество, закопчены стены и потолок. Соседняя квартира не пострадала. Причина пожара устанавливается.

Подготовила Наталья ГРИЦУК.

Пожар в Высоком

 

Пожар в Высоком

Author: Редактор сайта

Пожар в Высоком

Редактор сайта

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Сообщение о загорании в двухкватирном жилом доме в Высоком поступило на линию 101 утром 1 Сообщение Пожар в Высоком появились сначала на Информационный портал...
 
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