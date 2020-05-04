|
Пожар в Высоком
04.05.2020 19:08 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Сообщение о загорании в двухкватирном жилом доме в Высоком поступило на линию 101 утром 1 мая.
По прибытию к месту вызова спасателей из окон одной из квартир дома шел дым. Хозяйка квартиры, в которой произошло загорание, гражданка 1946 г.р. на момент пожара находилась на социальной койке в УЗ «Высоковская городская больница». В результате пожара огнем повреждены постельные принадлежности, имущество, закопчены стены и потолок. Соседняя квартира не пострадала. Причина пожара устанавливается.
Подготовила Наталья ГРИЦУК.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщение о загорании в двухкватирном жилом доме в Высоком поступило на линию 101 утром 1 Сообщение Пожар в Высоком появились сначала на Информационный портал...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)