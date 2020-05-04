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Александр Лукашенко заявил о готовности организовать саммит ЕАЭС в любом формате, но сам выступает за очную встречу
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко готов организовать планируемый на 19 мая в Минске саммит ЕАЭС в любом формате, однако считает возможной очную форму. Об этом белорусский президент заявил сегодня во время переговоров в формате видеоконференции с лидером Молдовы Игорем Додоном,
Как отметил Глава государства, он отдает предпочтение очной встрече.
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Александр Лукашенко заявил о готовности организовать саммит ЕАЭС в любом формате, но сам выступает за очную встречу
Александр Лукашенко готов организовать планируемый на 19 мая в Минске саммит ЕАЭС в любом формате, однако считает возможной очную форму. Об этом белорусский...
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