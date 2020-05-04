Александр Лукашенко заявил о готовности организовать саммит ЕАЭС в любом формате, но сам выступает за очную встречу

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко готов организовать планируемый на 19 мая в Минске саммит ЕАЭС в любом формате, однако считает возможной очную форму. Об этом белорусский президент заявил сегодня во время переговоров в формате видеоконференции с лидером Молдовы Игорем Додоном, пишет БЕЛТА.

Как отметил Глава государства, он отдает предпочтение очной встрече.

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