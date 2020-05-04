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Александр Лукашенко заявил о готовности организовать саммит ЕАЭС в любом формате, но сам выступает за очную встречу

04.05.2020 15:20 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко заявил о готовности организовать саммит ЕАЭС в любом формате, но сам выступает за очную встречу

Александр Лукашенко готов организовать планируемый на 19 мая в Минске саммит ЕАЭС в любом формате, однако считает возможной очную форму. Об этом белорусский президент заявил сегодня во время переговоров в формате видеоконференции с лидером Молдовы Игорем Додоном, пишет БЕЛТА.

Как отметил Глава государства, он отдает предпочтение очной встрече. 

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Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко готов организовать планируемый на 19 мая в Минске саммит ЕАЭС в любом формате, однако считает возможной очную форму. Об этом белорусский...
 
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