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Случчане в числе победителей областной интернет-олимпиады
04.05.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Подведены итоги интернет-олимпиады по учебным предметам среди учащихся 5–8 классов учреждений общего среднего образования Минской области. Об этом
Победители по учебным предметам Слуцкого района распределились следующим образом:
«Русский язык»
«Английский язык»
«Физика»
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Подведены итоги интернет-олимпиады по учебным предметам среди учащихся 5–8 классов учреждений общего среднего образования Минской области.
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