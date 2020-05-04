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Случчане в числе победителей областной интернет-олимпиады

04.05.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Подведены итоги интернет-олимпиады по учебным предметам среди учащихся 5–8 классов учреждений общего среднего образования Минской области. Об этом сообщается на сайте Управления по образованию Слуцкого райисполкома.

Победители по учебным предметам Слуцкого района распределились следующим образом:

«Русский язык»

  • Третьяк Алина, учащаяся 5 класса ГУО «Замостская средняя школа», – диплом I степени (учитель Лещенко И.С);
  • Горячко Доминика, учащаяся 6 класса ГУО «Гимназия № 1 г. Слуцка», – диплом I степени (учитель Луцевич Г.И.);
  • Хорошко Елизавета, учащаяся 6 класса ГУО «Беличский УПК ясли-сад – средняя школа», – диплом I степени (учитель Шелегович Н.Ф.);
  • Драбеня Виктория, учащаяся 6 класса ГУО «Средняя школа № 11 г. Слуцка», – диплом II степени (учитель Давидовская Ю.М.).

«Английский язык»

  • Соколенко Елизавета, учащаяся 8 класса ГУО «Замостская средняя школа», - диплом II степени (учитель Ивкина Т.Ю.),
  • Сытин Александр, учащийся 8 класса ГУО «Гимназия № 1 г. Слуцка», - диплом II степени (учитель Воронцова Т.А.).

«Физика»

  • Демко Дарья, учащаяся 7 класса ГУО «Гимназия № 1 г. Слуцка», - диплом III степени (учитель Скибра Н.С.),
  • Шевцов Артем, учащийся 8 класса ГУО «Гимназия № 1 г. Слуцка», - III степени (учитель Максименко Т.Е.).


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Подведены итоги интернет-олимпиады по учебным предметам среди учащихся 5–8 классов учреждений общего среднего образования Минской области.
 
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