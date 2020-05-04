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Фотопозитивная прогулка по городу: весна в Бресте
04.05.2020 22:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По сведениям Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, воздух в Бресте 3 мая прогрелся до 17 градусов.
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По сведениям Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, воздух в Бресте 3...
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