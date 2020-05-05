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Число дня: сколько людей выпустят из тюрем в Беларуси по новой амнистии

05.05.2020 11:48 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 5 мая, сразу в двух чтениях беларуские депутаты приняли законопроект об амнистии, который представил глава МВД Юрий Караев, пишет «БелТА». Эта амнистия приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По словам Караева, амнистия 2020 года почти никак не отличается от предыдущей, 2019-го. Но кое-что новое все-таки есть: в этот раз под амнистию подпадают осужденные за коррупционным преступления, но с тем условием, что они возместили причиненный ущерб. Таким людям планируют сократить наказание на год.

По предварительным данным, от разных видов наказаний освободят 5372 человека, в том числе из мест лишения свободы – 1985 человек.

Как и всегда, проект закона подразумевает освобождение от наказания и других мер уголовной ответственности людей младше 18 лет, беременных, женщин и одиноких мужчин с детьми до 18 лет, пенсионеров, людей с инвалидностью первой и второй групп, людей с онкологией, ВИЧ, а также ветеранов боевых действий. Не коснется амнистия тех, кто совершил особо тяжкие и тяжкие преступления, но не исправился. И тем, кому смертную казнь заменили на пожизненный срок.

  • С 1991 года в независимой Беларуси прошло 15 амнистий.
  • По амнистии 2019 года на свободу выпустили 2,5 тысячи заключенных. У 4,5 тысячи осужденных срок наказания оказался сокращен на один год и больше. Почти 200 осужденным за преступления, совершенные возрасте до 18 лет, срок наказания уменьшили на два года.

Фото обложки: Gorsad Kiev.

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Сегодня, 5 мая, сразу в двух чтениях беларуские депутаты приняли законопроект об амнистии, который представил глава МВД Юрий Караев, пишет «БелТА». Эта амнистия...
 
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