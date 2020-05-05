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Число дня: сколько людей выпустят из тюрем в Беларуси по новой амнистии
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 5 мая, сразу в двух чтениях беларуские депутаты приняли законопроект об амнистии, который представил глава МВД Юрий Караев,
По словам Караева, амнистия 2020 года почти никак не отличается от предыдущей, 2019-го. Но кое-что новое все-таки есть: в этот раз под амнистию подпадают осужденные за коррупционным преступления, но с тем условием, что они возместили причиненный ущерб. Таким людям планируют сократить наказание на год.
По предварительным данным, от разных видов наказаний освободят 5372 человека, в том числе из мест лишения свободы – 1985 человек.
Как и всегда, проект закона подразумевает освобождение от наказания и других мер уголовной ответственности людей младше 18 лет, беременных, женщин и одиноких мужчин с детьми до 18 лет, пенсионеров, людей с инвалидностью первой и второй групп, людей с онкологией, ВИЧ, а также ветеранов боевых действий. Не коснется амнистия тех, кто совершил особо тяжкие и тяжкие преступления, но не исправился. И тем, кому смертную казнь заменили на пожизненный срок.
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