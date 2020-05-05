Стартап из Беларуси стал финалистом престижной премии «интернета вещей»

Источник материала: Tut.by

Проект от белорусской команды платформы Djinn Sensor стал финалистом в категории «Лучший стартап» немецкой премии SmartHome Initiative Deutschland. Это одно из крупнейших событий в Европе в отрасли интернета вещей, умных решений для дома, коммерческой недвижимости и строительства.





Проект называется «Управление внутренней средой помещения, ориентированное на человека». Его глобальная цель — помочь большим офисным зданиям вернуть свой «безопасный статус».

«В условиях, когда собственники здания и арендаторы ищут баланс между экономической выгодой и собственными рисками, человек и необходимость комфортного безопасного рабочего места становится главным элементом этой пропорции», — говорят представители Djinn Sensor.

Достигать поставленной цели планируется через «умное» управление инженерными системами здания и их внутренней средой при помощи специализированных сенсоров, а также технологий «больших данных» и собранной ими аналитики. В целом, Djinn Sensor — это стартап, позволяющий проводить в помещениях экологический контроль для определения рисков для здоровья, повышая производительность труда.