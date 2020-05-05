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Обзор рынка акций: апрель 2020

05.05.2020 17:06 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Обзор рынка акций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС.

Основными параметрами анализа выступают:

  • объем сделок в денежном выражении;
  • количество заключенных сделок *;
  • цены акций, сформировавшиеся в ходе биржевых торгов на БВФБ.

В апреле на биржевом рынке БВФБ с акциями было заключена 138 сделок, что ниже показателей предыдущего месяца.

ТОП 5 акций, по количеству сделок

АкцииВ предыдущем периодеВ рассматриваемом периоде
Цена Срвз.* *, рублейСделок, штЦена Срвз. **, рублейСделок, шт
1 Приорбанк ОАО А12 6.1 13 5.83 21
2 БПС-Сбербанк ОАО А9 0.5 14 0.46 17
3 Банк БелВЭБ ОАО А7 - - 0.04 13
4 Знамя индустриализации ОАО А5 - - 33 10
5 ОАО "АСБ Беларусбанк" Ап18 4.56 9 4.03 9
5 ОАО "Минбакалеяторг" А1 13.94 1 3.26 9

Первую позицию рейтинга по количеству сделок заняли акции ОАО Приорбанк.На второй и третьей позиции расположились также банковские бумаги БПС-Сбербанк ОАО и Банк БелВЭБ ОАО соответственно. Также в рейтинг вошли бумаги и еще одного банка - ОАО "АСБ Беларусбанк", расположившиеся на пятой позиции.

Что касается объема заключенных сделок, то на фоне существенных колебаний курсов валют в апреле произошло существенное падение (на 99%) данного показателяв денежном выражении: до0.41 млн.рублей.

ТОП 5 акций, по объему сделок в денежном выражении

АкцииВ предыдущем периодеВ рассматриваемом периоде
Цена Срвз **, рублейОбъем, тыс.рубЦена Срвз **, рублейОбъем, тыс.руб
1Гомелькабель СОАО А4 - - 4.4 152.86
2Приорбанк ОАО А12 6.1 100.23 5.83 61.21
3Брестпроект ОАО А1 - - 4.3 34.58
4Бобруйскобщепит ОАО А1 - - 31 28.05
5Брестский центральный универмаг ОАО А1 10.44 14.77 10 22.76

Наибольший объем заключенных сделок в рассматриваемом периодепродемонстрировали акции Гомелькабель СОАО, занявшие первую позицию рейтинга и обеспечившие 35% всего объема сделок в денежном выражении. Весь этот объем сформировался в результате двух сделок по продаже в совокупности пакета акций, составляющего чуть меньше 5% от общего количества.

В отличие от марта, в апреле крупные пакеты акций на бирже не торговались, что стало дополнительным фактором для снижения объемов в данном сегменте.

Рейтинг бумаг больше всего потерявших или прибавивших в цене за месяц

АкцииЦены предыдущем периоде, рублейЦены в текущем периоде, рублей+/-, %
minmaxСрвз. **minmaxСрвз. **
МАПИД ОАО А3 2.52 2.75 2.62 2.75 3 2.88 9.92
ОАО "АСБ Беларусбанк" Ап17 6.3 6.5 6.33 - - 6.5 2.69
ОАО "АСБ Беларусбанк" А16 0.25 0.94 0.49 - - 0.2 -59.2
ОАО "Минбакалеяторг" А1 - - 13.94 2 3.5 3.26 -76.6
Брест ВТИ ОАО А1 - - 35 - - 6 -82.9

Сравнение происходит со средневзвешенной ценой прошлого месяца. Для рейтинга используются только те бумаги, по которым было совершено хотя бы по 1 сделке в каждом периоде.

В целом прошедший месяц не преподнес каких-либо интересных событий на биржевом рынке акций РБ. Ожидаемо в связи с повышенной волатильностью на валютном рынке многие крупные игроки сместили акцент на защиту своих активов от валютных рисков, либо на возможность быстрого заработка за счет изменений курсов.

* -без учета сделок РЕПО
**средневзвешенная - среднее арифметическое взвешенное значение доходности к погашению

Источник: Инвестиционная компания АЙГЕНИС
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.comОбзор рынка акций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС.Основными...
 
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