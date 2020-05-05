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Обзор рынка акций: апрель 2020
Источник материала: Myfin
Обзор рынка акций Республики Беларусь, подготовлен специалистами
Основными параметрами анализа выступают:
В апреле на биржевом рынке БВФБ с акциями было заключена 138 сделок, что ниже показателей предыдущего месяца.
ТОП 5 акций, по количеству сделок
Первую позицию рейтинга по количеству сделок заняли акции ОАО Приорбанк.На второй и третьей позиции расположились также банковские бумаги БПС-Сбербанк ОАО и Банк БелВЭБ ОАО соответственно. Также в рейтинг вошли бумаги и еще одного банка - ОАО "АСБ Беларусбанк", расположившиеся на пятой позиции.
Что касается объема заключенных сделок, то на фоне существенных колебаний курсов валют в апреле произошло существенное падение (на 99%) данного показателяв денежном выражении: до0.41 млн.рублей.
ТОП 5 акций, по объему сделок в денежном выражении
Наибольший объем заключенных сделок в рассматриваемом периодепродемонстрировали акции Гомелькабель СОАО, занявшие первую позицию рейтинга и обеспечившие 35% всего объема сделок в денежном выражении. Весь этот объем сформировался в результате двух сделок по продаже в совокупности пакета акций, составляющего чуть меньше 5% от общего количества.
В отличие от марта, в апреле крупные пакеты акций на бирже не торговались, что стало дополнительным фактором для снижения объемов в данном сегменте.
Рейтинг бумаг больше всего потерявших или прибавивших в цене за месяц
Сравнение происходит со средневзвешенной ценой прошлого месяца. Для рейтинга используются только те бумаги, по которым было совершено хотя бы по 1 сделке в каждом периоде.
В целом прошедший месяц не преподнес каких-либо интересных событий на биржевом рынке акций РБ. Ожидаемо в связи с повышенной волатильностью на валютном рынке многие крупные игроки сместили акцент на защиту своих активов от валютных рисков, либо на возможность быстрого заработка за счет изменений курсов.
* -без учета сделок РЕПО
Источник: Инвестиционная компания АЙГЕНИС
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.comОбзор рынка акций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС.Основными...
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