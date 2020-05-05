Лукашенко позвал иностранных лидеров в Минск на 9 мая

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав государств приехать 9 мая в Минск, сообщает телеканал « МИР 24». Накануне он заявил, что парад в честь 75-й годовщины Победы состоится обязательно, но без ветеранов. Фронтовиков в нынешней непростой ситуации все-таки надо поберечь.

«Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика – живой памятник войне. Здесь надо собраться, особенно сейчас. Пользуясь случаем, публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск и побыть на этом параде. Будем надеяться, что кто-то приедет. Не приедут – мы сами проведем парад, как обычно. Это я говорю про верхушку. А обычных людей будет достаточно со всех республик на этом параде», – сказал глава государства.