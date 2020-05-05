|
Лукашенко позвал иностранных лидеров в Минск на 9 мая
05.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав государств приехать 9 мая в Минск, сообщает телеканал « МИР 24». Накануне он заявил, что парад в честь 75-й годовщины Победы состоится обязательно, но без ветеранов. Фронтовиков в нынешней непростой ситуации все-таки надо поберечь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси напомнил, что республика в годы войны пострадала больше всех. Именно поэтому правильно посетить Минск в 75-ю годовщину Победы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)