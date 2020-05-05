|
Пассажиры пытались выпрыгнуть на ходу: видео погони за пьяным бесправником на «жигулях» в Гомеле
Источник материала: Tut.by
В Гомеле инспекторы с погоней задержали пьяного бесправника на «жигулях». Об этом
Ночью 4 мая на трассе Р150 Гомель — Хутор в Новобелицком районе сотрудники ГАИ заметили виляющий из стороны в сторону ВАЗ. Требование инспекторов об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться, однако вскоре оказался в тупике. Бросив автомобиль, он попытался убежать, но был задержан.
Водителем «жигулей» оказался 26-летний гомельчанин. Медосвидетельствование показало, что он пьян — более 1 промилле алкоголя. Также выяснилось, что мужчина не имеет права управления автомобилем и ранее неоднократно привлекался к ответственности за пьяную езду.
Инспекторы составили на нарушителя административные протоколы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инспекторы составили на водителя административные протоколы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)