Пассажиры пытались выпрыгнуть на ходу: видео погони за пьяным бесправником на «жигулях» в Гомеле

Источник материала: Tut.by

В Гомеле инспекторы с погоней задержали пьяного бесправника на «жигулях». Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Ночью 4 мая на трассе Р150 Гомель — Хутор в Новобелицком районе сотрудники ГАИ заметили виляющий из стороны в сторону ВАЗ. Требование инспекторов об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться, однако вскоре оказался в тупике. Бросив автомобиль, он попытался убежать, но был задержан.

Водителем «жигулей» оказался 26-летний гомельчанин. Медосвидетельствование показало, что он пьян — более 1 промилле алкоголя. Также выяснилось, что мужчина не имеет права управления автомобилем и ранее неоднократно привлекался к ответственности за пьяную езду.

Инспекторы составили на нарушителя административные протоколы.