Илон Маск показал своего шестого сына

У Илона Маска, главы компаний SpaceX и Tesla, и канадской певицы Граймс родился сын. "Мать и ребенок в порядке", — написал Маск в Twitter, разместил фото и пошутил, что назовет сына... "X Æ A-12 Musk".









У миллиардера это шестой ребенок. Пятерых сыновей ему ранее родила Джастин Уилсон, с которой он расторг брак.