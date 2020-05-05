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Илон Маск показал своего шестого сына
Источник материала: Партизан
Он пошутил, что назовет его "X Æ A-12 Musk"
У Илона Маска, главы компаний SpaceX и Tesla, и канадской певицы Граймс родился сын. "Мать и ребенок в порядке", — написал Маск в Twitter, разместил фото и пошутил, что назовет сына... "X Æ A-12 Musk".
У миллиардера это шестой ребенок. Пятерых сыновей ему ранее родила Джастин Уилсон, с которой он расторг брак.
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Он пошутил, что назовет его "X Æ A-12 Musk"
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