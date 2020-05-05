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«Говорить сегодня аккуратно можно о том, что мы можем уходить с плато». Что известно о ситуации с коронавирусом в Витебске

05.05.2020 21:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Эпидемиологическая ситуация в Витебске стабильная и контролируемая. А значит, областной центр начал так называемый плавный уход с плато, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это позволит постепенно разгрузить учреждения здравоохранения, а непрофильные больницы вернуть к своим прямым обязанностям. В первую очередь, в самом Витебске.   

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«Говорить сегодня аккуратно можно о том, что мы можем уходить с плато». Что известно о ситуации с коронавирусом в Витебске

Так, областной клинический центр отправили на дезинфекцию. Это одна из первых больниц, где начали прием пациентов с пневмониями и COVID-19.  

«Говорить сегодня аккуратно можно о том, что мы можем уходить с плато». Что известно о ситуации с коронавирусом в Витебске

Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома:
Поступление пациентов с пневмониями находится на том же уровне на протяжении уже порядка двух недель. Говорить сегодня аккуратно можно о том, что мы можем уходить с плато. Как минимум, мы на этом плато находимся, и сегодня есть возможность нам более спокойно перераспределить, посмотреть свои возможности. И, как один из вариантов, – это то, что мы вчера одно из учреждений здравоохранения отдали на частичную дезобработку. Люди полностью выведены из лечебного учреждения. Соответственно, дать возможность медицинским работникам пару дней отдохнуть, передохнуть от этой нагрузки.

«Говорить сегодня аккуратно можно о том, что мы можем уходить с плато». Что известно о ситуации с коронавирусом в Витебске

Возобновит работу Витебский областной клинический центр через пару дней. Вслед за ним дезинфекцию начнут поэтапно проводить в противотуберкулезном и онкологическом диспансерах. Последний планируют в начале следующей недели полностью вернуть к специализированной помощи. Как стабильную ситуацию медики оценивают не только в Витебске, но и в ряде районов области.   

Люди в материале: Михаил Вишневецкий

 
Теги: Витебск
 
 
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