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«Говорить сегодня аккуратно можно о том, что мы можем уходить с плато». Что известно о ситуации с коронавирусом в Витебске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Эпидемиологическая ситуация в Витебске стабильная и контролируемая. А значит, областной центр начал так называемый плавный уход с плато, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это позволит постепенно разгрузить учреждения здравоохранения, а непрофильные больницы вернуть к своим прямым обязанностям. В первую очередь, в самом Витебске.
Так, областной клинический центр отправили на дезинфекцию. Это одна из первых больниц, где начали прием пациентов с пневмониями и COVID-19.
Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома:
Возобновит работу Витебский областной клинический центр через пару дней. Вслед за ним дезинфекцию начнут поэтапно проводить в противотуберкулезном и онкологическом диспансерах. Последний планируют в начале следующей недели полностью вернуть к специализированной помощи. Как стабильную ситуацию медики оценивают не только в Витебске, но и в ряде районов области.
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«Говорить сегодня аккуратно можно о том, что мы можем уходить с плато». Что известно о ситуации с коронавирусом в Витебске
Новости Беларуси. Эпидемиологическая ситуация в Витебске стабильная и контролируемая. А значит, областной центр начал так называемый плавный уход с плато,...
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