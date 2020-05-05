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Александр Лукашенко: Смотрите за собой, чтобы не потерять работу, чтобы какой-то доход был
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки НАН Беларуси показали 5 мая Президенту. Александр Лукашенко посетил Республиканский полигон для испытаний мобильных машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поэтому пока я не вижу, в чем мы не правы. Ну, может, в чем-то неправы, может, мы еще не все видим. Но пройдет время, оценим ситуацию, сделаем соответствующие выводы.
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Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки НАН Беларуси показали 5 мая Президенту. Александр Лукашенко посетил...
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