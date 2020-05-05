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Александр Лукашенко: Смотрите за собой, чтобы не потерять работу, чтобы какой-то доход был

05.05.2020 22:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки НАН Беларуси показали 5 мая Президенту. Александр Лукашенко посетил Республиканский полигон для испытаний мобильных машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

После ознакомления с экспозицией Александр Лукашенко пообщался с журналистами.

Александр Лукашенко: Смотрите за собой, чтобы не потерять работу, чтобы какой-то доход был

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Смотрите за собой, смотрите за своими семьями, смотрите, чтобы не потерять работу, чтобы какой-то хоть доход был, чтобы мы пережили, пока весь мир остановился, вся экономика остановилась. Все остановилось из-за этой истерии. Но уже вторую неделю потихоньку начали открываться, хотя гибель – под 200 человек в сутки у некоторых стран. Начали экономику открывать, потому что люди возмутились. Все вывалили на улицу. Но то ли еще будет. Закрыться проще, а вот открыться, чтобы люди вышли и вторая волна не накрыла этой эпидемии – это вопрос.

Поэтому пока я не вижу, в чем мы не правы. Ну, может, в чем-то неправы, может, мы еще не все видим. Но пройдет время, оценим ситуацию, сделаем соответствующие выводы.

Александр Лукашенко: Смотрите за собой, чтобы не потерять работу, чтобы какой-то доход был

Александр Лукашенко: Смотрите за собой, чтобы не потерять работу, чтобы какой-то доход был

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Теги: Минск
 
 
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