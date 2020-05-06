ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

85-летняя Джуди Денч стала самым пожилым человеком на обложке журнала Vogue

06.05.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

85-летняя Джуди Денч стала самым пожилым человеком на обложке журнала Vogue

Британская актриса Джуди Денч в 85 лет снялась для обложки модного журнала Vogue.

В интервью изданию актриса призналась, что стареть нелегко, и возмутилась словами некоторых людей, что 80 лет – это те же 70 или 60. На вопрос журналиста, как она относится к пенсии, Денч прокричала: «Нет! Нет! Нет! Не используйте это слово в моем доме! Вымойте рот!» Также она отклонила мысль о своем уходе со сцены и экрана.

Дочь британской актрисы рассказала журналу, что съемка для Vogue придала уверенности ее матери: «Она вернулась с фотосессии, буквально думая, что она Бейонсе».

Денч также рассказала Vogue, что свою первую татуировку со словами Carpe diem («Лови момент») она сделала, когда ей исполнился 81.

Фото: GETTY IMAGES

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британская актриса Джуди Денч в 85 лет снялась для обложки модного журнала Vogue. В интервью изданию актриса призналась, что стареть нелегко, и возмутилась словами...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Бывайце здаровенькія». Необычные афиши разместили в подземном переходе на «Октябрьской». О чём они?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика