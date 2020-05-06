85-летняя Джуди Денч стала самым пожилым человеком на обложке журнала Vogue

Источник материала: ОНТ

Британская актриса Джуди Денч в 85 лет снялась для обложки модного журнала Vogue.

В интервью изданию актриса призналась, что стареть нелегко, и возмутилась словами некоторых людей, что 80 лет – это те же 70 или 60. На вопрос журналиста, как она относится к пенсии, Денч прокричала: «Нет! Нет! Нет! Не используйте это слово в моем доме! Вымойте рот!» Также она отклонила мысль о своем уходе со сцены и экрана.

Дочь британской актрисы рассказала журналу, что съемка для Vogue придала уверенности ее матери: «Она вернулась с фотосессии, буквально думая, что она Бейонсе».

Денч также рассказала Vogue, что свою первую татуировку со словами Carpe diem («Лови момент») она сделала, когда ей исполнился 81.

Фото: GETTY IMAGES

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