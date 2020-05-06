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Эксперт: снизятся ли цены на бензин в ближайшее время
Источник материала: Myfin
– Цены на автомобильное топливо во всем мире, не только в Беларуси, в первую очередь зависят от цен на сырую нефть на торговых биржах. И белорусский рынок в этом случае не является исключением.
Есть небольшое отличие в том, что некоторые рынки, например, в США и в Европе, в этом плане более динамично реагируют на изменения мировой цены на сырую нефть. У нас же, благодаря действиям нашего регулятора – концерна «Белнефтехим», реакция внутреннего рынка немножко более замедленная. Здесь есть ряд внутренних причин, тем не менее зависимость тоже прослеживается и, например, в 2019 году, когда мировая цена на сырую нефть достаточно уверенно росла и достигла 50 долларов за бочку, параллельно этому у нас наблюдался рост цен на автомобильное топливо.
После того как в текущем году мировая цена на нефть резко упала, начала снижаться и цена автомобильного топлива на белорусских АЗС. Теперь в Беларуси, если считать по текущему курсу доллара, цена бензина составляет примерно 67-68 центов за литр 95-го бензина и столько же за дизельное топливо.
Будет
ли продолжаться снижение в дальнейшем?
Это не исключено, с учетом снижения
стоимости нефти, которая в последние
дни составляла около 25-27 долларов за
баррель (
Скорее всего, заметное повышение нефтяных котировок может начаться только осенью текущего года. Поэтому можно говорить, что и на внутреннем рынке Беларуси есть пока потенциал снижения розничных цен на автомобильное топливо. Можно предполагать, что постепенно, в том же традиционном темпе, в ближайшие месяцы может произойти снижение от уровня текущих розничных цен еще примерно на 5-6 копеек.
Как
Ранее
Источник: Myfin.by
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