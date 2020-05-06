Источник материала: ОНТ

Эдуард Валиуллин покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Металлург» из Жлобина.

Специалист возглавил команду в августе прошлого года. В прошедшем чемпионате Беларуси клуб занял шестое место по итогам регулярного сезона и вышел в плей-офф. В четвертьфинале Кубка Президента «Металлург» уступил будущему финалисту турнира – солигорскому «Шахтеру» – 0:4. Уже известно и следующее место работы Эдуарда Валиуллина. В новом сезоне он будет главным тренером клуба «Лида».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram