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Эдуард Валиуллин покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Металлург»

06.05.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эдуард Валиуллин покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Металлург»

Эдуард Валиуллин покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Металлург» из Жлобина. 

Специалист возглавил команду в августе прошлого года. В прошедшем чемпионате Беларуси клуб занял шестое место по итогам регулярного сезона и вышел в плей-офф. В четвертьфинале Кубка Президента «Металлург» уступил будущему финалисту турнира – солигорскому «Шахтеру» – 0:4. Уже известно и следующее место работы Эдуарда Валиуллина. В новом сезоне он будет главным тренером клуба «Лида». 

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Эдуард Валиуллин покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Металлург» из Жлобина.  Специалист возглавил команду в августе прошлого года. В прошедшем...
 
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