Прерывать беременность в случае COVID-19 нет необходимости — медик

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Женщинам, у которых подтвержден COVID-19, нет необходимости прерывать беременность, сообщила акушер-гинеколог, ассистент кафедры акушерства и гинекологии Белорусского государственного медицинского университета Светлана Жуковская во время второго онлайн-стрима о женском здоровье, сообщает БЕЛТА.

«Не доказано тератогенное влияние вируса на плод. То есть пока что нет свидетельств того, что вирус вызывает врожденные пороки развития, соответственно нет рекомендаций, которые говорят, что надо прерывать беременность женщинам с COVID-19», — сказала Светлана Жуковская.

Вместе с тем, отметила эксперт, если женщина находится в тяжелом или критическом состоянии и сохранение беременности представляет опасность для ее здоровья и жизни, вопрос прерывания следует обсудить консилиумом и, вероятно, его провести.

Касательно лечения бесплодия, Светлана Жуковская отметила, что на сегодня все плановые хирургические операции по этому поводу — лапароскопические операции, гистероскопию — следует отложить. Это рекомендации мирового уровня. «Однако есть определенные заболевания, которые могут ухудшать репродуктивное здоровье. Например, объемные образования в яичнике, онкологические заболевания. Чтобы сохранить фертильность, нужно обратиться в центры репродуктивной медицины, чтобы криоконсервировать половые клетки или эмбрионы», — отметила эксперт.

Если пара готовилась к ЭКО, цикл уже был начат, то перенос эмбрионов следует отложить до улучшения эпидемиологической обстановки. «Эмбрионы следует криоконсервировать, то есть по сути заморозить и хранить в жидком азоте. Эмбрионы, к счастью, эту манипуляцию переносят довольно хорошо при условии ее выполнения у профессиональных врачей», — добавила акушер-гинеколог.

Комитет по здравоохранению 4 мая запустил серию онлайн-стримов, посвященных бережному отношению к женскому здоровью, особенно в период распространения COVID-19. Трансляции будут проходить по 8 мая с 20.00 до 21.30 ежедневно. Это мини-версия уже известного «Марафона женского здоровья», который успешно прошел в 2019 году и привлек более 200 тыс. зрителей.

БЕЛТА.