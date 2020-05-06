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«Мама пила так, что ее приносили домой чужие люди». Психолог отвечает на письмо читательницы
Источник материала: Tut.by
Автор письма делится тем, что ее жизнь пошла наперекосяк после смерти отца. Запои матери, неудачный брак, а теперь — сложные отношения с маленьким сыном, который, уверена читательница, ее ненавидит. Как поменять судьбу, которая, кажется, всегда будет несчастливой, рассказывает психолог.
— Все началось, наверное, с того дня. Сижу делаю уроки — и тут бабушкин крик… Я, мама, брат забежали в комнату. Там папа лежал на диване, он давно болел, и нам говорили, что его скоро не станет.
Помню свои чувства. Я сразу выбежала на улицу и больше не смогла к нему подойти. Три дня я не могла заходить в дом, ночевала у соседей. И даже когда его хоронили, я не взглянула в его сторону. Я очень его любила, до сих пор он для меня живой.
И всё, началась взрослая жизнь. Мне было 11 лет, братья младше меня на три и два года. Мама не справилась, она начала пить. Так сильно, что, бывало, ее приносили домой чужие люди.
Она постоянно была недовольна, в первую очередь мной. Я же старшая. Если братья не убрались, не сделали уроки, я виновата. Никогда не видела от нее ничего, кроме оскорблений.
Главной моей целью было вырваться из дома, уехать в другой город. Я все сделала, чтобы это осуществилось. Вышла замуж. Чтоб мама совсем не спилась, вытащила ее из нашего города, перевезла к себе.
Казалось, что она действительно изменилась. Все было хорошо, и муж тогда меня любил. Я забеременела. Несмотря на то, что и муж, и мать отговаривали рожать (мол, сейчас не время, как мы его прокормим), я очень хотела этого ребенка.
У меня было такое чувство, еще когда его носила в животе, что вот наконец-то появится человек, который будет любить меня искренне. Но что-то пошло не так. Мать начала вести себя так, как раньше. Муж стал плохо со мной обращаться, принимать наркотики… Мы развелись. Чтобы как-то выжить, пришлось работать сутками. Ребенок перестал меня видеть дома — на тот момент ему было три года. И мне кажется, что его любовь ко мне превратилась в ненависть, которую подогрел бывший муж.
Я все понимаю: сын ничего не видел, кроме скандалов. Но у меня нет сил, что-то поменять. Когда я чувствовала, что меня любят, готова была все делать для семьи. А теперь опустились руки.
Даже сейчас в каждом человеке я ищу заботу и любовь ко мне. Как только мне кажется, что я нашла ее — летаю. Неужели теперь эта нехватка любви в детстве меня всю жизнь преследовать будет? Кажется, что я уже не умею и отдавать ее — разучилась.
Недавно появился человек, который просто обратил внимание на меня и ребенка… А тот это воспринял агрессивно. Пришлось все прекратить.
А одна я не умею, мне одиноко и грустно. Ребенок не спасает, потому что мне с ним очень тяжело. Понимаю, что пока я себя не поменяю, мне всегда будет грустно и плохо. А что делать, не знаю. Как выйти из детской отчужденности?
Ответ психолога:
— В вашем письме так много застывшей боли, а вы как будто остановились в зоне бессилия.
В детстве, не пережив, не отгоревав смерть отца, вам пришлось стать «старшей», надеть на себя взрослость и ответственность за все, тогда как внутри осталась маленькая беспомощная девочка, больше всего нуждающаяся в поддержке и любви.
Было слишком трудно рядом с отвергающей и обесценивающей матерью, сбрасывающей свою боль на вас. Как вместить сильные чувства — и привязанность к матери, и в то же время обиду на нее? Как жить в состоянии «брошенности», когда получить принятие и заботу нет никакой возможности?
Но потребность остается, и с началом самостоятельной жизни она превращается в намерение вернуть то, что так нужно. Это изматывает, как будто все силы направлены на получение любви.
Наша внутренняя детская часть всегда ищет родителя во всех значимых людях. Привычка заботиться только о других отнимает возможность заботиться о себе, и тогда комок неутоленной тоски, грусти становится тяжелым камнем.
Ваши слова «как выйти из детской отчужденности» очень трогательны и глубоки. Да, отчуждение — это отстранение от тех, кто призван был давать любовь, а на деле — ранил. Чтобы не повторять этот опыт, отстраняются от всех отношений. Человек становится маленьким, несчастным и одиноким.
Вы пишете: «Пока я себя не поменяю, мне всегда будет грустно и плохо…».
Менять себя не нужно. Маленькой девочке внутри вас нужно напитаться теплом и ощущением безопасности, доверия, чтобы она смогла докричаться до того, кто был ей очень нужен.
Нужен тот, кто скажет ей о том, что она живая, что она не одна. Тот, кто готов проживать с ней все ее чувства и будет с ней до тех пор, пока она не окрепнет.
Но грусть в том, что этого человека мы часто ищем в ближних: в матери, муже или ребенке… А потом часто разочаровываемся от потери очередной опоры.
Есть смысл найти того, кто сможет открыто принять вас, как ребенка, и помочь ему окрепнуть. Нужно встретиться со своим бессилием, оплакать собственную боль и только потом, через некоторое время ощутить себя немножко другой, ощутить собственную силу и опору в себе. Почувствовать того внутреннего родителя, которого у вас никогда не было во внешней жизни, но он появится внутри. Появится энергия и возможность создать что-то для себя новое, появится чувство, что вы что-то значите.
Это любовь к себе. Прощающая и поддерживающая. И тогда детской части будет хорошо и свободно.
Есть люди помогающих профессий. Когда болит тело — мы идем к врачу, когда долго болит душа — мы идем к психологу. На него можно опереться, не боясь отвержения и боли. Это именно то, что вам сейчас нужно.
А пока лучшее, что можно сделать для себя, — устроить передышку от печали. Подумайте о себе, о том, что самое ценное в вашей жизни, с чем вы никогда не расстанетесь. Это могут быть занятия, интересы, люди. Что вам нравится в этой жизни, какие вещи, цвета, ароматы, вкусы, ощущения тела? Что вы можете прямо сейчас сделать для себя, если бы были маленькой девочкой? Попробуйте это сделать. Начните прямо сейчас.
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Автор письма делится тем, что ее жизнь пошла наперекосяк после смерти отца. Запои матери, неудачный брак, а теперь - сложные отношения с маленьким сыном, который,...
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