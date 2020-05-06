Отметку в 10 млн просмотров перешагнул YouTube-канал МЧС Беларуси

Источник материала: Вороновская газета





Тренд последних месяцев на YouTube-канале — мультфильм «Волшебная книга».

Сегодня видеоролики на официальном YouTube-канале МЧС Беларуси достигли показателя в 10 млн просмотров. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

«На канале мы рассказываем о работе спасателей, размещаем оперативное видео с пожаров и чрезвычайных ситуаций, ролики министерства и социальную рекламу, разработанную Республиканским центром пропаганды МЧС. Здесь же можно найти фильмы и песни о спасателях, а также уже полюбившийся многим — не только малышам, но и их родителям — мультфильм «Волшебная книга», — рассказали в пресс-службе.

Самым популярным видеороликом по-прежнему остается «Вечная память нетрезвым купальщикам», набравший более 1,6 млн просмотров. Следом идет ролик Республиканского центра пропаганды МЧС на тему безопасности в метро. Узнать, что делать в случае нештатной ситуации в метрополитене, решили 437 тыс. пользователей YouTube. Замыкает тройку лидеров видео «Black Craft feat. Дядя Ваня — Цвет настроения красный (cover)». Этот противопожарный хит, кавер на знаменитый «Цвет настроения синий», собрал 402 тыс. просмотров.

Достаточно долго в топе держался имиджевый видеоролик спасателей «Прожить одну жизнь — спасти тысячи», но трендом последних месяцев на YouTube-канале стал мультфильм «Волшебная книга». Сразу пять серий набрали более 300 тыс. просмотров, что позволило прочно обосноваться на местах с 4-го по 8-е включительно.

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