|
Огромные шершни угрожают пчелам в США
Источник материала: ОНТ
Недавно в США появились шершни, которые ранее наблюдались только в Азии. Пока неизвестно, как именно они могли попасть на американский континент. Насекомые уничтожают популяции пчел, о чем
Издание приводит пример Теда Макфолла. Живущий в штате Вашингтон пчеловод обнаружил на своей пасеке тысячи погибших пчел. Американец считает, что с ними расправились азиатские шершни, известные как Vespa mandarinia. Размах крыльев огромных насекомых может достигать более девяти сантиметров.
Впервые эти шершни были обнаружены в США еще прошлой осенью.
Подчеркивается, что шершни опасны и для людей. Укус насекомого может быть летальным для человека. В Японии жертвами шершней-гигантов становятся порядка 50 человек ежегодно.
Пчеловоды высказывают опасение, что «гости» из Азии могут уничтожить популяции американских пчел.
Фото: The New York Times / Ruth Fremson
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно в США появились шершни, которые ранее наблюдались только в Азии. Пока неизвестно, как именно они могли попасть на американский континент. Насекомые...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)