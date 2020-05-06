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Огромные шершни угрожают пчелам в США

06.05.2020 08:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Огромные шершни угрожают пчелам в США

Недавно в США появились шершни, которые ранее наблюдались только в Азии. Пока неизвестно, как именно они могли попасть на американский континент. Насекомые уничтожают популяции пчел, о чем информирует The New York Times со ссылкой на рассказы пчеловодов.

Издание приводит пример Теда Макфолла. Живущий в штате Вашингтон пчеловод обнаружил на своей пасеке тысячи погибших пчел. Американец считает, что с ними расправились азиатские шершни, известные как Vespa mandarinia. Размах крыльев огромных насекомых может достигать более девяти сантиметров.

Впервые эти шершни были обнаружены в США еще прошлой осенью.

Подчеркивается, что шершни опасны и для людей. Укус насекомого может быть летальным для человека. В Японии жертвами шершней-гигантов становятся порядка 50 человек ежегодно.

Пчеловоды высказывают опасение, что «гости» из Азии могут уничтожить популяции американских пчел.

Фото: The New York Times / Ruth Fremson

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Недавно в США появились шершни, которые ранее наблюдались только в Азии. Пока неизвестно, как именно они могли попасть на американский континент. Насекомые...
 
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