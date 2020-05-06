|
Китай успешно провёл испытательный запуск нового космического корабля
Источник материала: СТВ
Новости Китая. Китай успешно провел испытательный запуск нового космического корабля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Воздушное судно стартовало с космодрома в провинции Хайнань. Через 488 секунд после запуска корабль отделился от ракеты и вышел на запланированную орбиту. Экипажа на борту не было.
Отметим, этот запуск очень важен для Китая. Он стал очередным шагом в развитии национальной космической программы страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Китая. Китай успешно провел испытательный запуск нового космического корабля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воздушное судно стартовало с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)