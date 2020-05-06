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Китай успешно провёл испытательный запуск нового космического корабля

06.05.2020 10:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. Китай успешно провел испытательный запуск нового космического корабля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай успешно провёл испытательный запуск нового космического корабля

Воздушное судно стартовало с космодрома в провинции Хайнань. Через 488 секунд после запуска корабль отделился от ракеты и вышел на запланированную орбиту. Экипажа на борту не было.

Китай успешно провёл испытательный запуск нового космического корабля

Китай успешно провёл испытательный запуск нового космического корабля

Отметим, этот запуск очень важен для Китая. Он стал очередным шагом в развитии национальной космической программы страны.

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Новости Китая. Китай успешно провел испытательный запуск нового космического корабля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воздушное судно стартовало с...
 
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