В Эстонии начали смягчать карантин

Источник материала: ОНТ

В Эстонии одобрили смягчение ряда карантинных ограничений до 18 мая. Это коснется школ, спортивных объектов, церквей и других учреждений, информирует ERR.

С 5 мая в стране были расширены возможности для тренировок спортсменов как под открытым небом, так и в закрытых помещениях. С 10 мая начнут проводиться религиозные мероприятия и богослужения.

С 11 мая откроются предприятия сферы услуг, магазины, заведения общепита в торговых центра. Это не коснется учреждений досуга: кинотеатров, игровых комнат, боулингов и т.д. Также с 11 мая будет возобновлена работа музеев и выставок. Посетители при этом обязаны соблюдать социальную дистанцию (2 метра), не собираться группами больше двух человек. Защитные маски рекомендуется носить людям, которые находятся в группе риска.

В общеобразовательных школах, высших учебных заведениях, учреждениях профессионального образования, школах по интересам и учреждениях для повышения квалификации с 15 мая будет возобновлено контактное обучение. Откроются также и молодежные центры.

Чрезвычайное положение в Эстонии было объявлено 12 марта. Изначально оно должно было действовать до 1 мая, но позже было продлено до 17 мая включительно.

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