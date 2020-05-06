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В Беларусь прибыла очередная партия новейших танков Т-72Б3

06.05.2020 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская армия пополнилась очередной партией модернизированных основных боевых танков Т-72Б3. На сей раз Вооруженные силы страны получили пять таких машин, и общее их количество составило 19. Информация об этом появилась в Telegram-канале Министерства обороны Беларуси.


Это уже третья партия бронированных машин, поставленная из России в Беларусь. Первые четыре танка прибыли к нам летом 2017 года, еще 10 — через год с небольшим.

В отличие от более ранних версий, Т-72Б3 оснащаются более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил, наличием усовершенствованного прицела «Сосна-У» белорусской разработки и тепловизора, имеют более совершенную броню и радиостанцию.

По словам заместителя командира отдельного гвардейского танкового батальона 120 отдельной механизированной бригады по вооружению Владимира Книги, с момента поступления в войска Т-72Б3 зарекомендовали себя хорошо. Он назвал машину танком нового поколения, который в корне отличается от Т-72Б.




 
 
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Такие машины стоят у нас на вооружении с 2017 года.
 
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