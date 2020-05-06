﻿ Запас хода – до 300 километров. Президент Беларуси оценил возможности нового электробуса МАЗ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Запас хода – до 300 километров. Президент Беларуси оценил возможности нового электробуса МАЗ

06.05.2020 13:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 мая Президенту Беларуси показали опытные образцы техники, которая работает на электроприводе. Речь шла не только об электромобиле, хотя и здесь мы уже достаточно продвинулись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запас хода – до 300 километров. Президент Беларуси оценил возможности нового электробуса МАЗ

Запас хода – до 300 километров. Президент Беларуси оценил возможности нового электробуса МАЗ

После грузовика Минского автозавода Президенту показали и электробус. Жители столицы уже знакомы с продукцией от «Белкоммунмаша», а тут и МАЗ подоспел.

Тёплые кнопки, выдвижная платформа, кондиционер и динамичная подсветка. Показываем новый электробус МАЗ

Запас хода – до 300 километров. Президент Беларуси оценил возможности нового электробуса МАЗ

Запас хода – до 300 километров. Президент Беларуси оценил возможности нового электробуса МАЗ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты мне скажи, запас хода какой?

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ»:
300 километров, 270 – гарантированно. Зарядка – 6-8 часов.

Александр Лукашенко:
По Беларуси можно перемещаться.

Читайте также:

«Вы должны положить на стол нам будущее». Какие разработки показали учёные Александру Лукашенко

Тёплые кнопки, выдвижная платформа, кондиционер и динамичная подсветка. Показываем новый электробус МАЗ

Александр Лукашенко: «Надо в следующей пятилетке сильнейшим образом подключать нашу научную мысль»

Запас хода – до 300 километров. Президент Беларуси оценил возможности нового электробуса МАЗ

Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:
По сравнению с «Белкоммунмашем» эта схема больше нас устраивает. Он на 15 километров заряжается 8 минут. Этот заряжается по тарифам ночным ночью.

Александр Лукашенко:
И ездит целый день.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Валерий Иванкович, Анатолий Сивак

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 5 мая Президенту Беларуси показали опытные образцы техники, которая работает на электроприводе. Речь шла не только об электромобиле, хотя и здесь...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларусь прибыла очередная партия новейших танков Т-72Б3
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика