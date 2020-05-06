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Запас хода – до 300 километров. Президент Беларуси оценил возможности нового электробуса МАЗ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 5 мая Президенту Беларуси показали опытные образцы техники, которая работает на электроприводе. Речь шла не только об электромобиле, хотя и здесь мы уже достаточно продвинулись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После грузовика Минского автозавода Президенту показали и электробус. Жители столицы уже знакомы с продукцией от «Белкоммунмаша», а тут и МАЗ подоспел.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ»:
Александр Лукашенко:
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Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:
Александр Лукашенко:
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Новости Беларуси. 5 мая Президенту Беларуси показали опытные образцы техники, которая работает на электроприводе. Речь шла не только об электромобиле, хотя и здесь...
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