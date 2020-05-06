Запас хода – до 300 километров. Президент Беларуси оценил возможности нового электробуса МАЗ

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 мая Президенту Беларуси показали опытные образцы техники, которая работает на электроприводе. Речь шла не только об электромобиле, хотя и здесь мы уже достаточно продвинулись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.









После грузовика Минского автозавода Президенту показали и электробус. Жители столицы уже знакомы с продукцией от «Белкоммунмаша», а тут и МАЗ подоспел.

Тёплые кнопки, выдвижная платформа, кондиционер и динамичная подсветка. Показываем новый электробус МАЗ









Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты мне скажи, запас хода какой?

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ»:

300 километров, 270 – гарантированно. Зарядка – 6-8 часов.

Александр Лукашенко:

По Беларуси можно перемещаться.

Читайте также:

«Вы должны положить на стол нам будущее». Какие разработки показали учёные Александру Лукашенко

Тёплые кнопки, выдвижная платформа, кондиционер и динамичная подсветка. Показываем новый электробус МАЗ

Александр Лукашенко: «Надо в следующей пятилетке сильнейшим образом подключать нашу научную мысль»





Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:

По сравнению с «Белкоммунмашем» эта схема больше нас устраивает. Он на 15 километров заряжается 8 минут. Этот заряжается по тарифам ночным ночью.

Александр Лукашенко:

И ездит целый день.