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Instagram ограничил просмотр публикаций c хэштегом море
Источник материала: ОНТ
Из-за бережного отношения к своим пользователям, администрация Instagram ограничила просмотр публикаций, содержащих хэштег «море».
В результате в «русскоязычном Instagram» хэштег «море» оказался в чёрном списке. Однако для пользователей по-прежнему остаётся доступен хэштег #sea.
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Из-за бережного отношения к своим пользователям, администрация Instagram ограничила просмотр публикаций, содержащих хэштег «море». В результате в «русскоязычном...
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