Instagram ограничил просмотр публикаций c хэштегом море

Источник материала: ОНТ

Из-за бережного отношения к своим пользователям, администрация Instagram ограничила просмотр публикаций, содержащих хэштег «море».

В результате в «русскоязычном Instagram» хэштег «море» оказался в чёрном списке. Однако для пользователей по-прежнему остаётся доступен хэштег #sea.

Как сообщает ФАН, пользователи предположили, что запрет может действовать из-за карантина. Однако разработчики приложения пока ещё не дали конкретный ответ на вопрос о причинах введённого ограничения.

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