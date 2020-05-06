Белорусский республиканский союз молодежи дает старт республиканскому проекту «Беларусь помнит. Солдаты Победы» по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны, посвященному 75-летию Победы, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ, председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

«Актив нашей молодежной организации с 7 по 9 мая во время проекта «Беларусь помнит. Солдаты Победы» поздравит ветеранов, участников, узников концлагерей, тружеников тыла с Днем Великой Победы — одним из самых важных праздников всех поколений белорусов. С учетом непростой эпидобстановки мы проведем чествования этих заслуженных людей на дому, совместно с отделами культуры и военными комиссариатами по всей стране. Конечно же, в проекте примут участие и представители Белорусской пионерской организации, — рассказала Александра Гончарова. — Формы таких чествований будут абсолютно разными — от праздничных открыток с теплыми словами благодарности за мирное небо и пожеланиями крепкого здоровья до передачи памятных медалей и творческих номеров и выступлений во дворах под окнами этих заслуженных людей».

К примеру, Буда-Кошелевская районная организация 7 мая поздравит с наступающим Днем Победы Александра Федосеевича Новичкова и Анатолия Степановича Кашпарова, которые проживают в деревне Селец, в этот же день состоится поздравление гомельчанки Элиты Ивановны Самсоновой, в Лиде — Николая Васильевича Мычко, в Свислочи — Антона Антоновича Тарасевича. Пуховичская районная организация БРСМ 8 мая будет чествовать в Марьиной Горьке Виктора Никифоровича Шейко. В этот же день столичные активисты придут в гости к Герою Советского Союза Ивану Ильичу Кустову с оркестром, растяжкой «Спасибо за Победу», цветами и памятными подарками. В День Победы в Барановичах совместно с отделом культуры активисты союза молодежи поздравят Таисию Васильевну Карасеву. В Чаусах молодежь навестит в Рестянском доме-интернате Федора Михайловича Козлова.

Молодежная инициатива «Беларусь помнит. Солдаты Победы» станет частью республиканского патриотического проекта «Цветы Великой Победы», символом которого является яблоневый цвет и красно-зеленая ленточка.

Белта.