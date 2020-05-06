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Трибуна с кондиционером для Лукашенко. Как Минск готовят к "чумному" параду
Источник материала: Партизан
В Минске активно готовятся к параду на 9 мая. Трибуну, где будет находиться Лукашенко и его свита, оснащают системой кондиционирования.
А на площади Победы монтируют большой экран для трансляции концерта, перекладывают тротуарную плитку и высаживают цветы. Фоторепортаж радио
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В Минске активно готовятся к параду на 9 мая. Трибуну, где будет находиться Лукашенко и его свита, оснащают системой кондиционирования.
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