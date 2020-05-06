Читатель: A1 и МТС ввели каждому абоненту принудительную «голосовую почту». Так ли это?

Источник материала: Tut.by

В редакцию 42.TUT.BY от читателя поступило сообщение: МТС и A1 опять ввели каждому абоненту принудительную «голосовую почту». Пытаемся разобраться, так ли это, сколько стоит услуга и как ее отключить.





По словам читателя, сообщение об этом он увидел в одном из чатов в мессенджере. Там говорится: «МТС и A1 опять ввели каждому абоненту принудительную „голосовую почту“ (без согласия абонента), которая срабатывает через 30 секунд ожидания вызова, ее стоимость около 0,4 бел рубля за каждый раз подключения».

Краткий опрос среди журналистов TUT.BY показал: у кого-то «голосовая почта» подключена, у кого-то — нет. Нашлись и те, кто ранее отключал ее самостоятельно, но услуга якобы появилась снова при замене SIM-карты.

Мы обратились в А1 и МТС с просьбой прокомментировать ситуацию и уточнить, происходили ли в последнее время какие-либо изменения касательно «голосовой почты», и действительно ли на нее вдруг стали повторно подключать действующих абонентов. Мы обновим заметку с ответами компаний, как только их получим.

Что говорится на сайтах А1 и МТС

А пока посмотрим, что о «голосовой почте» говорится на официальных сайтах операторов. Первое и одновременно самое важное: для большинства абонентов функция бесплатна, даже если подключена.

На сайте A1 с описанием функции говорится : «услуга включена в базовый набор услуг для всех абонентов». При этом для большинства пользователей актуальных тарифных планов, включая нынешние и даже архивные решения из линейки «Комфорт», услуга предоставляется без абонентской платы.

На сайте МТС сказано : «голосовая почта» не тарифицируется, предоставляется для абонентов МТС бесплатно и вместе с этим доступна абонентам всех тарифных планов. Деньги могут взиматься только с тех пользователей, кто оставляет голосовое сообщение. Сайт оператора указывает, что в этом случае услуга для них тарифицируется также, как исходящий вызов на номер абонента МТС.

Как отключить «голосовую почту»

Как отказаться от «голосовой почты» в А1

Через меню телефона;

Через USSD-запрос *441*1# вызов или *441*2# вызов;

Через личный кабинет.

Кроме того, можно обратиться в справочно-информационную службу компании по звонку или придя в салон А1.

Как отказаться от «голосовой почты» в МТС

Через интернет-помощника;

Через обращение в салон связи МТС;

Через обращение в контактный центр МТС;

С помощью отправки USSD-команды: *721*0# вызов.