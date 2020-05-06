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Заключительный этап республиканской олимпиады школьников пройдет 11-14 мая

06.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Заключительный этап республиканской олимпиады школьников пройдет 11-14 мая

Заключительный этап республиканской олимпиады по 18 учебным предметам пройдет с 11 по 14 мая. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве образования.

«Для минимизации рисков для здоровья обучающихся с учетом складывающейся эпидобстановки и сохранения льгот для победителей республиканской олимпиады при зачислении в учреждения высшего образования в соответствии с указом Президента от 7 февраля 2006 года №80 «О правилах приема лиц для получения высшего образования I ступени и среднего специального образования» заключительный этап республиканской олимпиады по учебным предметам проводится только для учащихся 11 классов», — рассказали в ведомстве.

Основные цели олимпиады — повышение интереса учащихся к изучаемым учебным предметам, развитие их творческих способностей, углубление теоретических знаний и практических умений, содействие самореализации личности. Успешное выступление учащихся на республиканской олимпиаде требует интеллектуальной зрелости, коммуникабельности, развития устной и письменной речи, способности ориентироваться в незнакомой обстановке, быстро оценивать новую информацию, умения концентрироваться на выполнении поставленной задачи. Все эти качества являются условиями конкурентоспособности учащихся.

«Министерство образования рассматривает возможность включения в состав областных команд, команд Минска и лицея БГУ по каждому учебному предмету для участия в заключительном этапе республиканской олимпиады в 2021 году учащихся 8, 9 и 10 классов из числа кандидатов для участия в заключительном этапе республиканской олимпиады 2019/2020 учебного года», — добавили в министерстве.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Заключительный этап республиканской олимпиады по 18 учебным предметам пройдет с 11 по 14 мая. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве образования. «Для минимизации...
 
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