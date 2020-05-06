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Руководители ведущих белорусских СМИ возложили цветы к памятному мемориалу в Хатыни
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поступок каждого неравнодушного становится примером. Так, сегодня, 6 мая, в стороне не остались и руководители ведущих белорусских СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почтить память погибших они приехали в Хатынь – место боли, слез и смерти. Далекий 1943-й стал для некогда белорусской деревни самым страшным. В сарае немцы заживо сожгли 149 человек. Среди них было и много детей.
Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение:
Каждый год сюда, в мемориальный комплекс «Хатынь», приезжают тысячи посетителей. Чтобы помолиться за души тех, кто погиб в адских муках.
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Новости Беларуси. Поступок каждого неравнодушного становится примером. Так, сегодня, 6 мая, в стороне не остались и руководители ведущих белорусских СМИ, сообщили в...
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