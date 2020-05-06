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Руководители ведущих белорусских СМИ возложили цветы к памятному мемориалу в Хатыни

06.05.2020 16:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поступок каждого неравнодушного становится примером. Так, сегодня, 6 мая, в стороне не остались и руководители ведущих белорусских СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководители ведущих белорусских СМИ возложили цветы к памятному мемориалу в Хатыни

Руководители ведущих белорусских СМИ возложили цветы к памятному мемориалу в Хатыни

Руководители ведущих белорусских СМИ возложили цветы к памятному мемориалу в Хатыни

Почтить память погибших они приехали в Хатынь – место боли, слез и смерти. Далекий 1943-й стал для некогда белорусской деревни самым страшным. В сарае немцы заживо сожгли 149 человек. Среди них было и много детей.

Руководители ведущих белорусских СМИ возложили цветы к памятному мемориалу в Хатыни

Руководители ведущих белорусских СМИ возложили цветы к памятному мемориалу в Хатыни

Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение:
То, что произошло здесь много лет назад, должно оставаться в наших сердцах, сердцах наших детей и наших потомков.

Каждый год сюда, в мемориальный комплекс «Хатынь», приезжают тысячи посетителей. Чтобы помолиться за души тех, кто погиб в адских муках.

Люди в материале: Игорь Луцкий, Марат Марков, Иван Эйсмонт, Владимир Перцов, Ирина Акулович, Дмитрий Жук

 
 
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Новости Беларуси. Поступок каждого неравнодушного становится примером. Так, сегодня, 6 мая, в стороне не остались и руководители ведущих белорусских СМИ, сообщили в...
 
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