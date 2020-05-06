Впереди — длинные выходные. Перенос рабочих дней в апреле-мае 2020г.

Как будем отдыхать в ближайшие недели? Чтобы вы не запутались с выходными, напоминаем утверждённый Совмином график переноса рабочих дней на текущий год.

Документом установлено, что рабочие дни в апреле-мае 2020 года переносятся следующим образом:



27 апреля (понедельник) – ВЫХОДНОЙ. Отработка была 4 апреля.



29, 30 апреля (среда, четверг) – рабочие дни.



1 Мая – Праздник труда в этом году выпадает на пятницу.



Дальше следуют два «законных» выходных дня, 2 и 3 мая (суббота и воскресенье).



9 мая (суббота) – ДЕНЬ ПОБЕДЫ.



Организациям с учетом специфики производства (работы) постановлением предоставлено право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня.

