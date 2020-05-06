ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Впереди — длинные выходные. Перенос рабочих дней в апреле-мае 2020г.

06.05.2020 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News

24 апреля 2020 12:10 23142

Впереди — длинные выходные. Перенос рабочих дней в апреле-мае 2020г.

Автор: Эдуард Кидяев.

Как будем отдыхать в ближайшие недели? Чтобы вы не запутались с выходными, напоминаем утверждённый Совмином график переноса рабочих дней на текущий год.

Документом установлено, что рабочие дни в апреле-мае 2020 года переносятся следующим образом:

27 апреля (понедельник) – ВЫХОДНОЙ. Отработка была 4 апреля.

29, 30 апреля (среда, четверг) – рабочие дни.

1 Мая – Праздник труда в этом году выпадает на пятницу.

Дальше следуют два «законных» выходных дня, 2 и 3 мая (суббота и воскресенье).

9 мая (суббота) – ДЕНЬ ПОБЕДЫ.

Организациям с учетом специфики производства (работы) постановлением предоставлено право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня.

Впереди — длинные выходные. Перенос рабочих дней в апреле-мае 2020г.

Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 апреля 2020 12:10 23142 Впереди — длинные выходные. Перенос рабочих дней в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вот как идет укладка нового асфальта в Пинске (а Брест завидует)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика