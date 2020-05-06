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Впереди — длинные выходные. Перенос рабочих дней в апреле-мае 2020г.
06.05.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
24 апреля 2020 12:10 23142
Впереди — длинные выходные. Перенос рабочих дней в апреле-мае 2020г.
Как будем отдыхать в ближайшие недели? Чтобы вы не запутались с выходными, напоминаем утверждённый Совмином график переноса рабочих дней на текущий год.
Документом установлено, что рабочие дни в апреле-мае 2020 года переносятся следующим образом:
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24 апреля 2020 12:10 23142 Впереди — длинные выходные. Перенос рабочих дней в...
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