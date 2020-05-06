«Беларусь помнит»: героев Великой Отечественной вспоминали под Бешенковичами

Источник материала: ОНТ

Беларусь готовится встретить 9 Мая. В эти праздничные дни мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за Родину и Победу. Республиканская акция «Беларусь помнит. Помним каждого» объединила всю страну.

Под Бешенковичами сегодня вспоминали героев Великой Отечественной войны. Здесь на берегу Западной Двины расположен уникальный мемориал «Узречье», где похоронены восемь Героев Советского Cоюза.

Братская могила находится на том самом месте, где сотни бойцов приняли свой последний бой. Здесь похоронены уроженцы Беларуси, России, Кыргызстана. Ценой своей жизни рядовые и офицеры захватили и удерживали до подхода основных войск важный оборонительный рубеж. Благодаря этому под Витебском в кольцо взяли пять дивизий противника. И стремительное освобождение Беларуси продолжилось.

В эти дни люди несут цветы к памятникам и братским могилам во всех уголках страны, чтобы отдать дань памяти подвигу защитников. Сегодня в Брестской крепости сотрудники прокуратур во главе с генпрокурором возложили цветы к Вечному огню – символу неугасающей памяти. Крепость над Бугом первой оказала сопротивление захватчикам в июне 1941-го. Противник рассчитывал взять цитадель за восемь часов, но ее защитники героически продержалась больше месяца, став символом мужества для всех будущих поколений.

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