Павел Мамаев возместил ущерб телеведущей «Первого канала»

Источник материала: Tut.by

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев компенсировал ведущей программы «Доброе утро» на «Первом канале» Ольге Ушаковой-Маслий ущерб за поврежденный в ходе инцидента у гостиницы «Пекин» в 2018 году автомобиль. Об этом РБК сообщили адвокат Мамаева Игорь Бушманов и сама ведущая.



Фото: Пресс-бюро ФСИН России

— Павел сейчас компенсировал весь ущерб за поврежденный автомобиль. Сумма составила 321 тыс. 75 руб., — заявил РБК Бушманов (речь о российских рублях, это около 4300 долларов в эквиваленте. — Прим.TUT.BY).

Ушакова-Маслий в разговоре с РБК подтвердила, что Мамаев компенсировал ей ущерб за поврежденный автомобиль. «Деньги только что поступили, пришло уведомление», — заявила она.

На прошлой неделе Савеловский суд Москвы принял иск Ушаковой-Маслий к Мамаеву и другому бывшему футболисту сборной России, Александру Кокорину, в размере 321 тыс. руб.

Телеведущая потребовала оплатить ей ремонт Mercedes, поврежденный в ходе потасовки с участием Мамаева и Кокорина в 2018 году. У автомобиля было разбито стекло, а салон испачкан кровью водителя.

Напомним, после конфликтов в 2018 году Александр и Павел были арестованы. В ходе долгих разбирательств в суде их приговорили к тюремным срокам, а осенью прошлого года спортсмены вышли на свободу.