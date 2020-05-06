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Павел Мамаев возместил ущерб телеведущей «Первого канала»

06.05.2020 17:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев компенсировал ведущей программы «Доброе утро» на «Первом канале» Ольге Ушаковой-Маслий ущерб за поврежденный в ходе инцидента у гостиницы «Пекин» в 2018 году автомобиль. Об этом РБК сообщили адвокат Мамаева Игорь Бушманов и сама ведущая.


Фото: Пресс-бюро ФСИН России

— Павел сейчас компенсировал весь ущерб за поврежденный автомобиль. Сумма составила 321 тыс. 75 руб., — заявил РБК Бушманов (речь о российских рублях, это около 4300 долларов в эквиваленте. — Прим.TUT.BY).

Ушакова-Маслий в разговоре с РБК подтвердила, что Мамаев компенсировал ей ущерб за поврежденный автомобиль. «Деньги только что поступили, пришло уведомление», — заявила она.

На прошлой неделе Савеловский суд Москвы принял иск Ушаковой-Маслий к Мамаеву и другому бывшему футболисту сборной России, Александру Кокорину, в размере 321 тыс. руб.

Телеведущая потребовала оплатить ей ремонт Mercedes, поврежденный в ходе потасовки с участием Мамаева и Кокорина в 2018 году. У автомобиля было разбито стекло, а салон испачкан кровью водителя.

Напомним, после конфликтов в 2018 году Александр и Павел были арестованы. В ходе долгих разбирательств в суде их приговорили к тюремным срокам, а осенью прошлого года спортсмены вышли на свободу.

 
 
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