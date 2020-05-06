|
Павел Мамаев возместил ущерб телеведущей «Первого канала»
Источник материала: Tut.by
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев компенсировал ведущей программы «Доброе утро» на «Первом канале» Ольге Ушаковой-Маслий ущерб за поврежденный в ходе инцидента у гостиницы «Пекин» в 2018 году автомобиль. Об этом РБК
— Павел сейчас компенсировал весь ущерб за поврежденный автомобиль. Сумма составила 321 тыс. 75 руб., — заявил РБК Бушманов (речь о российских рублях, это около 4300 долларов в эквиваленте. — Прим.TUT.BY).
Ушакова-Маслий в разговоре с РБК подтвердила, что Мамаев компенсировал ей ущерб за поврежденный автомобиль. «Деньги только что поступили, пришло уведомление», — заявила она.
На прошлой неделе Савеловский суд Москвы
Телеведущая потребовала оплатить ей ремонт Mercedes, поврежденный в ходе потасовки с участием Мамаева и Кокорина в 2018 году. У автомобиля было разбито стекло, а салон испачкан кровью водителя.
Напомним, после конфликтов в 2018 году Александр и Павел были арестованы. В ходе долгих разбирательств в суде их приговорили к тюремным срокам, а осенью прошлого года спортсмены вышли на свободу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он заплатил 4300 долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)