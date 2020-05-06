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Дочь Кети Топурии очаровала фанатов
Источник материала: ОНТ
33-летняя Кети Топурия порадовала своих фанатов снимком «карантинных» будней. Певица опубликовала в своём Instagram красивые снимки, на которых она позирует с четырёхлетней дочерью Оливией.
Мама и дочь наслаждаются тем, что могут проводить всё свободное время вместе. Обычно из-за сильной занятости певице не всегда удаётся побыть наедине с дочкой. Однако теперь она с удовольствием навёрстывает упущенное.
Кети с малышкой нарядились в парные образы. К слову, платья на них оказались очень романтичными и только подчеркнули схожесть маленькой девочки с её мамой.
Поклонники восхитились образами мамы и дочери. «Красотки», «Принцессы», «Как она выросла!», - написали подписчики.
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33-летняя Кети Топурия порадовала своих фанатов снимком «карантинных» будней. Певица опубликовала в своём Instagram красивые снимки, на которых она позирует с...
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