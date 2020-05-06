Дочь Кети Топурии очаровала фанатов

Источник материала: ОНТ

33-летняя Кети Топурия порадовала своих фанатов снимком «карантинных» будней. Певица опубликовала в своём Instagram красивые снимки, на которых она позирует с четырёхлетней дочерью Оливией.

Мама и дочь наслаждаются тем, что могут проводить всё свободное время вместе. Обычно из-за сильной занятости певице не всегда удаётся побыть наедине с дочкой. Однако теперь она с удовольствием навёрстывает упущенное.