Андрей Костицын уже нашел себе новый клуб

Источник материала: Tut.by

Вчера мы писали о том, что Андрей Костицын ушел из минского «Динамо», а уже сегодня на сайте КХЛ объявлено о его новом клубе. Белорусский хоккеист заключил однолетний контракт с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Андрей Костицын провел в составе «Динамо» два сезона — 2018/19 и 2019/20. Он сыграл за «зубров» 110 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 31 результативную передачу. В обоих сезонах нападающий становился вторым бомбардиром команды, а в этом году выводил «зубров» на лед с капитанской нашивкой.

В активе 35-летнего форварда также 447 матчей в НХЛ, в которых он набрал 245 (117+128) очков.

В прошедшем сезоне «Нефтехимик» занял восьмую строчку в Восточной конференции КХЛ.