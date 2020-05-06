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Под Рогачёвом пенсионер заставил односельчанина выпить с ним спиртное

06.05.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днём 15 апреля в Рогачёвском районе мужчина незаконно добыл вино, а затем заставил прохожего распить с ним алкогольный напиток.

Как сообщает МВД Беларуси, в милицию обратилась продавец сельского магазина. Женщина сказала, что в помещение вошёл буйный посетитель, который кричал, размахивал ножом, а затем потребовал бутылку вина.

Под Рогачёвом пенсионер заставил односельчанина выпить с ним спиртное
Фото: МВД Беларуси 

Прибывшие правоохранители обнаружили подозреваемого возле торговой точки. 67-летний пенсионер был нетрезв. Выяснилось, что фигурант, забрав вино, вышел на улицу. Далее гражданин под угрозой ножа заставил односельчанина выпить с ним спиртное.

Мужчина задержан, возбуждены уголовные дела за разбой и особо злостное хулиганство. Пенсионеру грозит лишение свободы до 10 лет.

Под Рогачёвом пенсионер заставил односельчанина выпить с ним спиртное
Фото: МВД Беларуси 

Ранее в Могилёве мужчина вынес из магазина алкоголь на 706 рублей и угощал всех желающих.

Гражданин хотел создать праздничное настроение – подробности здесь.

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Новости Беларуси. Днём 15 апреля в Рогачёвском районе мужчина незаконно добыл вино, а затем заставил прохожего распить с ним алкогольный напиток. Как сообщает МВД...
 
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