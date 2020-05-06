|
«Данная амнистия рассчитана на полгода». Кого освободят от наказаний в 2020 году
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 5300 человек будут освобождены от наказаний по амнистии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Законопроект в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 6 мая одобрен Советом Республики.
В 2020 году список амнистированных расширен. В него вошли лица, совершившие коррупционные преступления, а также те, кто получил наказание за незаконный оборот наркотиков. Немаловажной отличительной чертой нынешней кампании станет то, что она обещает пройти в самые короткие сроки – максимум за полгода.
Сергей Сивец, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Что касается органов, которые непосредственно задействованы, в первую очередь Департамент исполнения наказаний, то, как нас заверили сотрудники этого департамента, они приложат все усилия, чтобы максимально оперативно, в том числе в выходные дни, рассматривать дела об амнистиях. Но, опять же, при соблюдении тех условий, которые законодательство устанавливает в качестве основания освобождения от уголовной ответственности либо от наказаний.
Законопроект также предусматривает помощь амнистированным в трудоустройстве и быту. А местной власти поручено предпринять комплекс мер для того, чтобы вышедшие на свободу люди максимально легко и быстро влились в социум.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Более 5300 человек будут освобождены от наказаний по амнистии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Законопроект в связи с 75-летием Победы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)