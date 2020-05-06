Найдена ближайшая к Земле черная дыра

Источник материала: Tut.by

Международная команда астрономов открыла черную дыру всего в тысяче световых лет от Земли. Этот объект, входящий в тройную систему, видимую невооруженным глазом, расположен ближе к Солнечной системе, чем все известные на сегодняшний день. Доказательства пришли из наблюдения движений двух ее звезд-компаньонов на 2,2-метровом телескопе в Чили. По мнению астрономов, открытая черная дыра является лишь «верхушкой айсберга» и в будущем может быть обнаружено множество ей подобных. Об этом сообщает издание « Ин-Спейс ».



Широкоугольное изображение области неба в южном созвездии Телескоп, в котором находится HR 6819, тройная система, состоящая из двух звезд и черной дыры. Фото: ESO/Digitized Sky Survey 2

«Мы были поражены, когда поняли, что это первая кратная система звезд с черной дырой, видимая невооруженным глазом. Она расположена в созвездии Телескоп и настолько близка к нам, что в южном полушарии ее можно разглядеть на темном безоблачном небе без специальных инструментов», — рассказывает Томас Ривиниус из Академии наук Чешской республики, руководитель исследования, результаты которого представлены в журнале Astronomy & Astrophysics .

Вначале группа изучала систему HR 6819 в рамках исследования двойных звезд. Однако, когда астрономы проанализировали свои наблюдения, они были ошеломлены: в системе присутствовало третье, ранее не обнаруженное тело, которое оказалось черной дырой. Последующие наблюдения со спектрографом показали, что одна из двух видимых звезд обращается вокруг скрытого компаньона за 40 земных дней, а вторая находится на большом расстоянии от этой внутренней пары.

Скрытая черная дыра в HR 6819 — одна из самых первых обнаруженных черных дыр звездной массы, которые не взаимодействуют активно со своим окружением и поэтому остаются поистине черными. Астрономы сумели выявить ее присутствие и вычислить массу, исследуя орбиту звезды внутренней пары.

«Невидимый объект массой по меньшей мере в 4 массы Солнца может быть только черной дырой», — заявил Томас Ривиниус.



Черная дыра, поглощающая звезду, в представлении художника. Фото: ESA/Hubble, M. Kornmesser

На сегодняшний день астрономы нашли в нашей Галактике всего пару десятков черных дыр. Почти все они активно взаимодействуют со своим окружением и выдают свое присутствие мощным рентгеновским излучением, возникающим при поглощении материи.

Но, по оценке ученых, за время жизни Млечного Пути в черные дыры в конце своей эволюции должно было превратиться гораздо больше звезд и открытие «спящего» невидимого гравитационного монстра в HR 6819 подсказывает, где они могут прятаться.

Кроме этого, астрономы предполагают, что их находка может пролить свет и на поведение еще одной системы.

«Мы подумали, что система LB-1 также может оказаться тройной, хотя чтобы это доказать, надо провести дополнительные наблюдения. LB-1 несколько дальше от Земли, но по астрономическим меркам все равно довольно близко. Вероятно, существует значительно больше таких систем. Находя и исследуя их, мы можем многое узнать об образовании и эволюции редких звезд, которые начинают свою жизнь с массами более 8 солнечных, а заканчивают ее взрывом сверхновой, после которого остается черная дыра», — заключила соавтор исследования Марианна Хейда из Европейской южной обсерватории.