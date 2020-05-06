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В Аргентине разбился легкомоторный самолёт, который перевозил пациента
Источник материала: СТВ
Новости Аргентины. В Аргентине разбился медицинский легкомоторный самолет: погибли два человека, еще двое пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло при посадке в международном аэропорту.
Воздушное судно приземлилось недалеко от взлетно-посадочной полосы, после чего прогремел взрыв. Находящиеся на борту два пилота и два медика направлялись в другой город, чтобы доставить пациента.
Предполагается, что авария произошла из-за тумана. Видимость в районе аэропорта составляла всего 100 метров.
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Новости Аргентины. В Аргентине разбился медицинский легкомоторный самолет: погибли два человека, еще двое пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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