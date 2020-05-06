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«Будет ли новая поставка - большой вопрос». Нацбанк прогнозирует рост цен на курицу и индейку. Что говорят производители

06.05.2020 17:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нацбанк прогнозирует рост цен на мясо птицы. FINANCE.TUT.BY спросил у производителей индейки и кур, как за последние несколько месяцев изменились цены на их товар и что с ними будет дальше.


Александра Квиткевич, TUT.BY

Нацбанк отмечает, что в марте резко выросли цены у производителей птиц — на 22,3% на индеек, на 8,1% на кур. В декабре 2019 года рост цен составлял 0,8 и 2,3% соответственно. «Динамика цен на мясо птицы в отчетном квартале (первом) оставалась низкой, однако текущие темпы увеличения цен производителей могут привести к ее ускорению в последующие месяцы», — прогнозирует регулятор.

Производители птицы подтверждают, что цены на их продукцию в прошлом квартале выросли, но не так значительно, как говорится в отчете Нацбанка.

— В первом квартале у нас цены на птицу выросли всего на 1%, — рассказали нам на Витебской бройлерной птицефабрике «Ганна». — В дальнейшем тоже больше чем на 0,5% в месяц цена расти не будет. 0,5% — подорожание, обусловленное инфляцией.

То, что цены на курицу и полуфабрикаты из нее за последние полгода практически не менялись, подтвердила и продавец фирменной секции одной из птицефабрик на Комаровском рынке.

— Цены у нас если и растут, то незначительно, в пределах нескольких десятков копеек, — говорит продавец. — Если несколько месяцев назад куриная тушка стоила 3,8 рубля за кило, то сейчас 4 рубля. Но это не за квартал цена так выросла, а с прошлого года. В последнее время у нас вообще цены не растут, несмотря на то, что на все остальное они поднимаются. Во-первых, людей меньше стало, многие сидят дома и пользуются доставкой, поэтому отпугивать людей еще и высокими ценами нам не на руку. Во-вторых, за ценами на курицу следит государство, поэтому сильно тут не повысишь.

Напомним, мясо кур и цыплят-бройлеров относится к социально значимым товарам. Рентабельность этого товара у производителей не должна превышать уровень, который сложился в январе и феврале 2020 года. Заложить большую прибыль могут только те производители, у которых она в январе и феврале была ниже 10%. Максимальная торговая надбавка с учетом оптовой к отпускным ценам производителей и импортеров на курицу должна быть не больше 20%.

А вот индейка к социально значимым товарам не относится, поэтому на нее цены выросли значительнее.

— Цена формируется в зависимости от многих факторов, к примеру стоимости цыплят, пшеницы. Если она и поднялась, то еще в феврале. Но на 2,5−3% максимум, а не на 22,3%, — рассказывают в фермерском хозяйстве «Островецкое» — это один из крупных белорусских производителей индейки. — На копчености и колбасы из этой птицы могли цены вырасти больше, потому что для их изготовления используются различные импортные добавки. Так вот цены на них выросли на 22−23%. И таких составляющих много. Если на них растут цены, то мы естественно должны реагировать.

По поводу того, будут ли в дальнейшем значительно расти цены на индейку, в фермерском хозяйстве сказали, что мы можем вообще остаться без мяса этой птицы.

— В Европе сейчас птичий грипп. В январе была последняя поставка цыплят оттуда. Процесс выращивания занимает 6 месяцев. 6 месяцев заканчиваются в июне. Будет ли новая поставка птицы — большой вопрос. Это значит, что индейки у нас вообще может не быть.

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Производители птицы рассказали, как за последние несколько месяцев изменились цены на их товар и что с ними будет дальше.
 
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