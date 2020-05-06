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В США оползень столкнул жилые дома на край пропасти
Источник материала: ОНТ
На краю обрыва оказались жилые дома в штате Нью-Йорк. Это произошло из-за оползня.
Семь зданий буквально повисли над пропастью. Правда, в некоторые жильцам уже разрешили вернуться. Для людей вся эта ситуация стала неожиданностью – ведь раньше таких оползней в регионе не было.
Причину схода грунта не могут назвать и специалисты. Во всяком случае, сильных осадков, которые могли привести к подобному явлению, не было.
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На краю обрыва оказались жилые дома в штате Нью-Йорк. Это произошло из-за оползня. Семь зданий буквально повисли над пропастью. Правда, в некоторые жильцам уже...
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