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На БелАЭС поставлено ядерное топливо

06.05.2020 17:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

На площадку строительства Белорусской атомной электростанции (БелАЭС, Островецкий район, Гродненская область) прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Как сообщили в Минэнерго, на БелАЭС обеспечена необходимая техническая готовность помещений, оборудования, систем и элементов, а также организационная готовность персонала станции к безопасному обращению со свежим ядерным топливом. До завоза топлива в соответствии с нормативными документами объекты первого энергоблока переданы под охрану внутренних войск в штатном режиме.

В соответствии с техническим регламентом специалисты Белоруской АЭС совместно с генеральным подрядчиком – АО ИК АСЭ – обеспечат приемку топлива и проведение его входного контроля.

БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 - типовой российский проект атомной станции нового поколения «3+». Пуск первого энергоблока перенесен с 2018 г на 2019 г, затем – на первый квартал 2020 г. Пуск второго энергоблока запланирован на 2021 г. Генподрядчиком строительства АЭС является «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома»). Функции заказчика исполняет РУП «Белорусская атомная электростанция», которое также будет оператором АЭС, пишет primepress.by.

 
 
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На площадку строительства Белорусской атомной электростанции (БелАЭС, Островецкий район, Гродненская область) прибыл состав с ядерным топливом для первого...
 
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