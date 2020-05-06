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Начало парада ко Дню Победы в Минске запланировано на 11.00

06.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Начало парада ко Дню Победы в Минске запланировано на 11.00

Военный парад в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне начнется 9 мая в 11.00. Генеральная репетиция парада будет проведена 8 мая в 21.00, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В связи с подготовкой к параду будет ограничено движение всех видов транспорта на время проведения генеральной тренировки и парада. Выдвижение колонн механизированной техники и автомобилей, перевозящих участников парада, будет осуществляться следующим порядком:
Колонна механизированной техники

Начало выдвижения механизированной колонны на генеральную тренировку из военного городка Уручье, в 16.00 8 мая с целью дальнейшего построения колонны на улице Стариновской от проспекта Независимости до улицы Почтовой. Начало дальнейшего движения по маршруту следования механизированной колонны в 17.00.

Маршрут движения механизированной колонны: военный городок Уручье – улица Основателей – улица Стариновская – проспект Независимости – проспект Машерова. Место построения механизированной колонны для начала тренировок и парада – участок проспекта Машерова от реки Свислочь до улицы Куйбышева.

В ходе проведения генеральной репетиции механизированная колонна пройдет по маршруту: исходный пункт – проспект Машерова – улица Тимирязева – улица Саперов – проспект Победителей – улица Орловская – улица Сурганова – проспект Независимости – проспект Машерова, исходное построение колонны.

После проведения военного парада 9 мая основная механизированная колонна будет убывать в пункт постоянной дислокации по маршруту: проспект Машерова – улица Тимирязева – улица Саперов – проспект Победителей – улица Орловская – улица Сурганова – проспект Независимости – улица Стариновская   – военный городок Уручье.

Колонна автомобилей, перевозящих личный состав участников парада

Начало выдвижения техники для перевозки личного состава пеших колонн для проведения генеральной репетиции планируется 8 мая в 17.30 (после прохождения механизированной колонны на пересечении проспекта Независимости и МКАД) и будет осуществляться по маршрутам:

№ 1 – улица Рогачевская   – проспект Независимости – МКАД – проспект Победителей – улица Саперов – улица Тимирязева – проспект Машерова – улица Гвардейская   – улица Тарханова – улица Грибоедова – улица Игнатенко;

№ 2 – улица Калиновского (Военная академия Республики Беларусь) – улица Всехсвятская – МКАД – проспект Победителей – улица Саперов – улица Тимирязева – проспект Машерова – улица Гвардейская – улица Тарханова – улица Грибоедова – улица Игнатенко.

Возвращение пешей колонны в пункт постоянной дислокации по окончании генеральной тренировки будет осуществляться по маршрутам:

№ 1 – улица Грибоедова – улица Игнатенко – проспект Победителей – МКАД – проспект Независимости – улица Рогачевская – пункт постоянной дислокации;

№ 2   – улица Грибоедова – улица Игнатенко – проспект Победителей   – МКАД – улица Всехсвятская – улица Калиновского – пункт постоянной дислокации (Военная академия Республики Беларусь).

«Выдвижение техники для перевозки личного состава пеших колонн для проведения военного парада планируется 9 мая в 8.00 по установленному маршруту для пешей колонны. Убытие колонны в пункт постоянной дислокации будет осуществляться после проведения военного парада также по установленному маршруту для пешей колонны», — уточнили в Минобороны.

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Военный парад в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне начнется 9 мая в 11.00. Генеральная репетиция парада будет проведена 8 мая...
 
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