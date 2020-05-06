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Литва направила Беларуси ноту с призывом остановить запуск БелАЭС

06.05.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Литва направила Беларуси ноту с призывом остановить работы по запуску Белорусской АЭС в Островце, сообщило в среду министерство иностранных дел Литвы.

"Мы призываем соседнюю страну отдать приоритет безопасности, а не строительному графику, и не создавать угрозы жителям ни своей страны, ни других стран. Соответственно конструктивным шагом в этом направлении, на который надеются Литва и Евросоюз, была бы остановка работ по запуску и срочная организация белорусского национального плана действий по реализации рекомендаций стресс-тестов на БелАЭС под надзором экспертов ЕС и незамедлительное принятие группы международных экспертов для обеспечения процесса мониторинга", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщалось, в среду Минэнерго Беларуси проинформировало, что ядерное топливо для первого энергоблока Белорусской АЭС поступило на площадку станции.

В конце апреля БелАЭС получила разрешение Госатомнадзора на ввоз ядерного топлива для первого реактора, запуск которого ожидается этим летом.


Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области (в непосредственной близости от границы с Литвой) по российскому проекту ВВЭР-1200. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. 

Минэнерго сообщало, что планируется обеспечить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, второго - в 2021 году. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Накануне сейм Литвы, которая является противником строительства и запуска БелАЭС, принял резолюцию, в которой призвал Евросоюз принять юридически обязывающие меры в отношении Беларуси и России в связи со строительством БелАЭС. 

В том числе литовские парламентарии призвали ЕС к санкциям в отношении "Росатома" и других компаний и посредников, участвующих в строительстве БелАЭС и продаже электроэнергии.
 
 
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Литва направила Беларуси ноту с призывом остановить работы по запуску Белорусской АЭС в Островце, сообщило в среду министерство иностранных дел Литвы.
 
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