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Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Источник материала: ОНТ
Cоветская и российская актриса театра и кино Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни. Об этом
Артистка скончалась после тяжелой и продолжительной болезни.
Паркина родилась и выросла в Риге в 1952 году, образование получила во ВГИКе на курсе у Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.
Известность актрисе принесли работы в фильмах «Красное и черное», «Зависть богов», «Ты иногда вспоминай» и «Не могу сказать прощай».
Кроме того, Паркина известна и как певица. Она выступала на концертах Московского объединения музыкальных ансамблей.
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Cоветская и российская актриса театра и кино Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ. Артистка скончалась после...
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