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Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

06.05.2020 18:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Cоветская и российская актриса театра и кино Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Артистка скончалась после тяжелой и продолжительной болезни.

Паркина родилась и выросла в Риге в 1952 году, образование получила во ВГИКе на курсе у Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

Известность актрисе принесли работы в фильмах «Красное и черное», «Зависть богов», «Ты иногда вспоминай» и «Не могу сказать прощай».

Кроме того, Паркина известна и как певица. Она выступала на концертах Московского объединения музыкальных ансамблей.

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Cоветская и российская актриса театра и кино Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ. Артистка скончалась после...
 
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