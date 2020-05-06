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В Кобрине мотоциклист "положил" байк за мгновение перед столкновением с такси
06.05.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Жаль, что в службе такси 7220 не захотели поделиться записью с видеорегистратора, ведь водитель такси не виноват. Или виноват?
Итак, Кобрин, ул. Дружбы и ул. Дзержинского. 05.05.2020г,.ночь, такси и... ДТП:
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Жаль, что в службе такси 7220 не захотели поделиться записью с видеорегистратора, ведь водитель такси не виноват. Или виноват? Итак, Кобрин, ул. Дружбы и ул....
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