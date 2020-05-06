Вылет самолета — несколько тысяч долларов, выезд танка — несколько сотен. Сколько стоит парад

Радио Свобода . Подсчитываем вместе с экспертом, сколько это может стоить, пишет





Официальных цифр по стоимости парада в Беларуси нет, они не публикуются. Один из самых значимых пунктов расхода парада — топливо для самолетов. Только один вылет каждого самолета может стоить от одной до нескольких тысяч долларов, подсчитывает военный эксперт Александр Алесин.





Сколько стоит парад

«За время подготовки к параду каждая машина съедает до тонны топлива. Авиация требует до нескольких тонн на каждую машину для полета, и это на 1,5-2 часа. Полет одного самолета может стоить до нескольких тысяч долларов», — рассказывает Александр Алесин.





В военных парадах в Беларуси принимает участие около 12 танков и около 12 самолетов. Один танк сжигает за один проезд несколько сотен долларов. Таким образом, только один парадный выезд танков, без учета подготовки, обходится в 3600-3800 долларов. Вылет самолетов-в 24-26 тысяч долларов.





В белорусском параде могут не учитываться траты на экологию и на содержание военнослужащих.





«Трудно сказать, учитываются ли у нас растраты на содержание персонала и расходы на восстановление экологии. Ведь техника загрязняет окрестности и портит дорожное покрытие», — говорит Александр Алесин.





С этими растратами, по словам Александра Алесина, парад может стоить до 1 миллиона долларов — столько парад стоит в западных странах. В Беларуси он может стоить несколько сотен тысяч долларов. Но это непосредственно парад, без учета вечерней иллюминации города, украшений, разгона туч и ремонта асфальта. В 2016 году в России на парады потратили:





Откуда деньги на парад

В Министерстве обороны Беларуси не раз говорили, что специально на парад деньги из бюджета не выделяют, а расходуют средства, заложенные в нем на военную подготовку.





«Когда верстается бюджет, знают, какие когда будут парады, и туда просто закладываются эти средства», — говорит Александр Алесин.





Общий бюджет Минобороны на этот год — 1,4 миллиарда рублей, или 600 миллионов долларов по сегодняшнему курсу.





Возможен ли безопасный парад в условиях пандемии?

Власти Беларуси не хотят отменять парад, несмотря на озабоченность Всемирной организации здравоохранения.





При этом в соседней России парад к 9 мая отменен.





«Должен сказать, что мы не можем отменить парад», — так отреагировал на призывы общества Александр Лукашенко.





Но можно ли провести парад максимально безопасно?





«Сокращенный парад мог бы быть без прохождения пеших колонн, только техника, экипажи изолированы. Они могут герметически закрыться в своих машинах. Это был бы адекватный вариант. Можно погреметь, но пожалеть военных», — считает Александр Алесин.





Планируется, что в параде 9 мая примут участие более 3 тысяч военнослужащих и 180 единиц техники.