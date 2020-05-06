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Личные приемы граждан пройдут в формате «прямых телефонных линий»

06.05.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В целях ограничения скопления людей в общественных местах и соблюдения противоэпидемиологических мер профилактики личные приемы граждан и представителей юридических лиц в мае текущего года в Несвижском районном исполнительном комитете будут проводиться в формате «прямых телефонных линий».

Для решения жизненно важных проблем жители г. Несвижа и Несвижского района могут обратиться к руководству Несвижского райисполкома и районного Совета депутатов по телефонам:

5-94-49 — Ломский Александр Зиновьевич, председатель Несвижского райисполкома (вторая и четвертая среда месяца с 8.00 до 13.00);

5-91-84 — Лазюк Валерий Михайлович, председатель Несвижского районного Совета депутатов (первая и третья среда месяца с 8.00 до 13.00);

5-19-41 — Худницкий Виктор Владимирович, первый заместитель председателя — начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Несвижского райисполкома (третья среда месяца с 8.00 до 13.00);

5-14-52 — Афанасик Михаил Викентьевич, заместитель председателя Несвижского райисполкома (первая среда месяца с 8.00 до 13.00);

5-93-14 — Балтенков Александр Николаевич, заместитель председателя Несвижского райисполкома (третья среда месяца с 8.00 до 13.00);

5-91-61 — Мышалова Ольга Михайловна, управляющий делами Несвижского райисполкома (пятая среда месяца с 8.00 до 13.00).

Также свои вопросы граждане могут задать в ходе проведения «прямых телефонных линий» каждую субботу с 9.00 до 12.00 по телефону 5-16-00.


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В целях ограничения скопления людей в общественных местах и соблюдения противоэпидемиологических мер профилактики личные приемы граждан и представителей...
 
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