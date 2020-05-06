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В Минске почтили память Героя Советского Союза Наджафгулу Рафиева

06.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Члены исполкома СНГ, посольства Азербайджана и азербайджанской диаспоры в Минске почтили память Героя Советского Союза Наджафгулу Рафиева, передает телеканал «МИР 24».

Его имя носит одна из улиц, здесь установлена мемориальная доска. Рафиев особо отличился в боях за освобождение Беларуси, командовал танковым взводом во время операции «Багратион».

Как было отмечено во время церемонии, посольство Азербайджана выясняет имена соотечественников, которые входили в состав партизанских отрядов в Беларуси. Их внесут в Книгу памяти.

«Это для нас стимул для того, чтобы сказать, что никто не забыт и ничто не забыто. Мы обязаны передать эстафету нашему новому поколению. Потому что мы жили именно в то время, когда получали достоверную информацию от участников этих событий», – отметил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Беларусь Латиф Гандилов.

Еще одна акция прошла в мемориальном комплексе «Хатынь». Там в годы войны нацисты сожгли целую деревню. Почтить память погибших приехали журналисты, в том числе из телерадиокомпании «МИР».



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Теги: Минск
 
 
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Он отличился в боях за освобождение Беларуси, командовал танковым взводом во время операции «Багратион».
 
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